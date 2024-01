Asielhotel in Albergen beschoten, COA doet aangifte

Een gebouw in het Overijsselse Albergen waar een asielhotel in komt, is onlangs beschoten, vermoedelijk met een luchtbuks. Het pand vertoont veel gaten en dakgoten en regenpijpen zijn kapotgeschoten. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft aangifte gedaan, bevestigt een woordvoerder berichtgeving in Tubantia. De schade aan het nu nog leegstaande pand is dinsdag ontdekt, toen een beveiliger een kogelgat in een bewakingscamera zag. Ook de deur is beschadigd geraakt. De woordvoerder noemt de beschieting "gevaarlijk, en het past niet in een democratische rechtstaat". Vrijdag is de Twentse gemeente Tubbergen akkoord gegaan met de komst van de opvang in Albergen. De omgevingsvergunning die daarvoor nodig is, is verleend voor vijf jaar. Het COA kocht het hotel in 2022. Er moet een asielopvang in komen voor maximaal 150 mensen. In het dorp was veel verzet tegen de plannen. Zo hebben een paar inwoners de gemeente gedagvaard om een schadevergoeding te krijgen. De politie kon er vrijdagavond niet veel over meedelen.