Nieuwe foto’s van ‘Bolle Jos’, de meest gezochte drugsbaron van Europa

Europol heeft recent vier nieuwe foto’s van Jos Leijdekkers ofwel ‘Bolle Jos’ gepubliceerd op haar website. De 32-jarige Nederlander is momenteel een van de meest gezochte en beruchte drugscriminelen in Europa. Met de nieuwe foto’s hoopt de politie meer informatie te verkrijgen over zijn verblijfplaats.

Het gaat om beelden die eind december online opdoken. Op een van de foto’s staat een jongere Leijdekkers naast een begrafeniskoets. Op een ander beeld zit hij samen met een kind op een jetski, waarschijnlijk tijdens een vakantie.

De politie hoopt met behulp van deze foto’s meer informatie te verkrijgen over zijn verblijfplaats om hem vervolgens te kunnen arresteren. Voor de gouden tip die tot zijn arrestatie leidt, is 200.000 euro uitgeloofd.