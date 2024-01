Amerikaanse storm stuurt aanloop voorverkiezing Iowa in de war

Een hevige winterstorm in het Amerikaanse Midwesten heeft de aanloop naar de presidentiële voorverkiezingen in de staat Iowa op maandag in de war gestuurd.

Republikeinse kandidaten, onder wie Ron DeSantis en Nikki Haley, hebben al meerdere verkiezingsbijeenkomsten moeten annuleren. Ook voormalig president Donald Trump moest een aantal bezoeken in de staat afzeggen. Iowa is de eerste staat waar voorverkiezingen plaatsvinden als opmaat voor de presidentsverkiezing op 5 november van dit jaar. Ook de rest van het weekend wordt nog grote hinder verwacht.

Door de storm zitten meer dan 400.000 mensen zonder stroom, meldt de monitoringsorganisatie PowerOutage.US via CNN. Behalve Iowa hebben ook de staten Michigan en Wisconsin het zwaar te verduren. Op O'Hare, de luchthaven van Chicago in de staat Illinois, werden meer dan duizend vluchten geannuleerd. Landelijk leidt de storm tot bijna 8000 geannuleerde vluchten.

De storm brengt hevige wind, onweersbuien en regen met zich mee. Op een aantal plekken gelden er ook waarschuwingen voor tornado's en zware sneeuwval. De weersomstandigheden doen denken aan december 2022, toen een vergelijkbare winterstorm de energievoorziening in de VS zwaar in de problemen bracht.