Weer eentje: Boeing 737 keert om in Japan na barst in cockpitraam

Een passagiersvliegtuig is in Japan teruggekeerd naar de luchthaven vanwege een barst in een cockpitraam. Het gaat volgens luchtvaartmaatschappij All Nippon Airways om een toestel van het type Boeing 737-800. Dat voerde een binnenlandse vlucht uit.

Het toestel vloog van luchthaven Nieuw-Chitose naar Toyama Airport toen de barst werd ontdekt. Een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij zegt dat de schade aan het raam niet leidde tot drukverlies. Het zou ook geen gevolgen hebben gehad voor de besturing van het toestel. Dat had 59 passagiers en zes bemanningsleden aan boord. Zij bleven voor zover bekend allemaal ongedeerd.

Eerder deze maand moest een passagiersvliegtuig van vliegtuigbouwer Boeing ook al een vlucht afbreken in de VS vanwege schade. Dat was een ander type toestel, de 737 MAX 9. Dat vliegtuig van Alaska Airlines verloor tijdens een vlucht een onderdeel. Daardoor ontstond een gat in de passagierscabine. Er vielen geen doden.