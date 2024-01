WSJ: Israël plant missie om ook Rafah-grensovergang over te nemen

Israël is bezig met het voorbereiden van een militaire missie om ook de laatste grensovergang van de Gazastrook in handen te krijgen, schrijft de Amerikaanse krant The Wall Street Journal (WSJ). Volgens de WSJ wil de Israëlische premier Benjamin Netanyahu de controle overnemen over het hele grensgebied tussen Gaza en Egypte en dus ook de belangrijke grensovergang Rafah, die daar ligt. Israël zegt dat Hamas via het grensgebied met Egypte, dat de Philadelphi-corridor wordt genoemd, mensen en wapens kan smokkelen door bijvoorbeeld tunnels. Egypte zou niet genoeg doen om dat te verhinderen. "De Philadelphi-corridor moet in onze handen zijn, die moet worden gesloten", zei Netanyahu vorig jaar al. "Het is duidelijk dat er geen andere regeling is die de ontwapening garandeert die we willen." Volgens de WSJ heeft Israël inmiddels Egypte geïnformeerd over de plannen. Egypte zou bang zijn dat daarmee een vredesakkoord uit 1979 wordt geschonden, omdat daarin beperkingen staan voor hoeveel troepen er bij de grens mogen worden gestationeerd. Bovendien zou een militaire operatie aan de grens, al dan niet per ongeluk, ook voor schade op Egyptisch grondgebied kunnen zorgen. Israël probeert die zorgen weg te nemen, aldus de Amerikaanse krant. Europese Unie Israël was jarenlang met militairen actief in de Gazastrook, maar toen het dat gebied verliet in 2005 hielden de Israëliërs de controle over grensovergangen, behalve die bij Rafah. De controle werd overgedragen aan de Palestijnen, de Egyptenaren en een missie van de Europese Unie. Maar de EU vertrok twee jaar later alweer toen Hamas aan de macht kwam. Israël houdt wel via veiligheidsafspraken met Egypte nog invloed op wat er de grens over gaat, zoals de afgelopen maanden is gebleken. Sinds op 7 oktober de oorlog tussen Israël en Hamas uitbrak is het belang van Rafah toegenomen. Het was lange tijd de enige grensovergang waar humanitaire hulp het gebied in kon, al wil Israël eerst alle vrachtwagens controleren. Ook zijn er enorme groepen Palestijnen naar het zuiden van Gaza gevlucht door de oorlog. Zo'n miljoen mensen zitten in tentenkampen rond Rafah. Dat zou een militaire operatie in dat gebied bemoeilijken.