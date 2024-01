IJslands dorp onder vulkaan opnieuw geëvacueerd

Het IJslandse dorp Grindavik moet opnieuw worden geëvacueerd, meldt de IJslandse zender RUV. Het ligt aan de voet van een vulkaan die vorige maand uitbarstte en de autoriteiten zeggen dat het risico op scheuren in de grond weer is toegenomen en dat daaruit lava naar boven kan komen.

De ongeveer 4000 inwoners van Grindavik moesten in november ook al vertrekken toen de vulkaanuitbarsting aanstaande was. Na een ruime maand mochten ze weer naar huis. Maar nu, ongeveer drie weken later, is er weer een evacuatiebevel. Vanaf maandag moeten de bewoners drie weken ergens anders verblijven.

De lava is na de uitbarsting op 19 december niet naar het dorpje gestroomd, maar volgens de autoriteiten kunnen er nog naschokken ontstaan die voor scheuren kunnen zorgen. Uit zo'n scheur zou dan lava kunnen stromen.