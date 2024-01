Israël: Hamas plande aanslag op ambassade in Stockholm

Hamas bereidde een aanslag voor op de Israëlische ambassade in Stockholm, zegt de Israëlische inlichtingendienst Mossad. Ook andere ongenoemde plekken in Europa zouden doelwit zijn van de Palestijnse militante beweging.

Vorige maand werden in Nederland, Duitsland, Denemarken en Zweden mensen opgepakt die banden met Hamas zouden hebben en Israël vertelde zaterdag meer over hoe dat netwerk in het hele continent eruit zou zien. Ze zouden bevelen aannemen van een commandopost in Libanon.

Israël zegt samen te werken met buitenlandse diensten bij het ontmaskeren van het Hamas-netwerk.

Nederland

Hamas heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging, maar heeft in het verleden gezegd dat het de aanvallen beperkt tot Israël en de Palestijnse gebieden.

De man die in Nederland werd opgepakt zou volgens de Duitse aanklager ook al jaren lid zijn van Hamas, net als de vier die in Duitsland werden aangehouden. Ook de Deense justitie meldde al dat de drie verdachten banden hebben met Hamas.