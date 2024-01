Defecte maanlander keert terug naar de aarde

De Amerikaanse commerciële maanlander die maandag na de lancering brandstof begon te lekken, keert terug naar de aarde en zal wellicht opbranden in de atmosfeer. De missie van de Peregrine is daarmee mislukt. Dat meldt ruimtevaartbedrijf Astrobotic, dat de lander heeft ontworpen en gebouwd. De Peregrine was maandag gelanceerd vanaf de ruimtebasis Cape Canaveral in de staat Florida. Kort nadat het loskoppelde van de lanceerraket gebeurde er op het ruimteschip een ontploffing, met als gevolg een brandstoflek. Op vrijdag werd gemeld dat de Peregrine alsnog op weg naar de maan was en daar een 'harde landing' zou kunnen maken, maar die hoop is nu vervlogen. "Onze laatste beoordeling laat nu zien dat het ruimtevaartuig op weg is naar de aarde, waar het waarschijnlijk zal opbranden in de atmosfeer", meldt het Amerikaanse bedrijf op X. De Peregrine zou eind februari moeten landen op het oppervlak van de maan. Daar is nog nooit een commerciële lander met succes aangekomen. Alleen de Verenigde Staten zelf, de Sovjet-Unie, China en India zijn erin geslaagd landers veilig op de maan te laten arriveren. Astrobotic meldt wel dat de missie bruikbare gegevens heeft opgeleverd, die kunnen helpen bij volgende vluchten richting de maan. Afgezien van wetenschappelijke hardware van ruimtevaartorganisatie NASA vervoert het ruimteschip vracht voor particuliere klanten van Astrobotic, waaronder een blikje sportdrank, een fysieke Bitcoin en ook menselijke en dierlijke as en DNA.