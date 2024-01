20 bewoners geëvacueerd na brand in Hilversum, één arrestatie

Door een brand in een bovenwoning op de Koninginneweg in het centrum van Hilversum zijn twee bewoners zaterdagavond lichtgewond geraakt, meldt de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Zo'n twintig bewoners zijn geëvacueerd. De brand is vermoedelijk aangestoken. De melding kwam rond 22.40 uur bij de brandweer binnen, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. De brand begon in één van de flats in de twee woonlagen boven een winkel op de begane grond. Het vuur sloeg over naar naastgelegen woningen. De geëvacueerde bewoners worden opgevangen in een café in de directe omgeving. De brand is inmiddels onder controle. Bij de brand raakten twee mensen lichtgewond, waarvan er één uit voorzorg naar het ziekenhuis werd vervoerd. De politie heeft een van de bewoners van het betreffende pand aangehouden op verdenking van mogelijke betrokkenheid bij de brand, zeggen veiligheidsregio en de politie. De verdachte zit vast voor nader onderzoek en verhoor, meldt de politie via X. Het is nog niet duidelijk hoeveel panden er getroffen zijn.