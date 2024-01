Moskeekoepels komen met ‘Stappenplan tegen Koranschennis’

De samenwerkende moskeekoepels in Nederland, gebundeld in K7, willen dat burgemeesters voortaan demonstraties verbieden waarbij heilige boeken zoals de koran worden verbrand. Ze menen op basis van rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat dergelijke manifestaties in strijd zijn met de godsdienstvrijheid.

Samen met Monitor Politieke Ontwikkeling heeft K7 een zogeheten 'Stappenplan tegen Koranschennis' gedeeld met de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Het is een handleiding voor burgemeesters "om actief te handelen bij kennisgeving van betogingen die gepaard gaan met schennis van de koran of andere heilige boeken", melden de moskeekoepels.

Het aanvallen van een voorwerp van religieuze verering wordt volgens hen niet beschermd door de vrijheid van meningsuiting. "De burgemeester dient deze uitingen dan ook te verbieden ter bescherming van de zogeheten 'religieuze vrede'. Uitingen die aanzetten tot haat en religieuze intolerantie (denk aan het verbranden van de koran) zijn niet toegestaan." Betogingen in een andere vorm, met borden of spandoeken, blijven wat K7 betreft wel toegestaan.

De moskeekoepels komen met hun boodschap op het moment dat eerder zaterdag een actie van anti-islamgroepering Pegida in Arnhem, waarbij een koran zou worden verbrand, flink uit de hand liep. Tegendemonstranten gingen politie en demonstranten te lijf en er vielen diverse gewonden, onder wie Pegida-voorman Edwin Wagensveld.

De moskeeën zeggen met hun initiatief "een bijdrage te leveren aan meer harmonie en rust in de samenleving en duidelijkheid te creëren wat betreft de kaders van de uitingsvrijheid. Escalaties zoals in Arnhem worden hiermee voorkomen."