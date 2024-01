Bijna 24.000 doden in Gaza op honderdste dag van de oorlog

In de Gazastrook zijn 23.968 mensen gedood in de honderd dagen die de oorlog tussen Hamas en Israël nu duurt, meldt het Palestijnse ministerie van Gezondheid. Er zouden meer dan 60.000 mensen gewond zijn geraakt. De oorlog brak op 7 oktober uit toen Hamas in een grootschalige aanval op Israël bijna 1200 mensen doodde. Strijders verkrachtten burgers en gijzelden ongeveer 250 mensen, van wie meer dan honderd inmiddels zijn vrijgelaten. Israël reageerde met massale bombardementen op Gaza en is het gebied binnengevallen met grondtroepen. Hulporganisaties benadrukken bij het bereiken van de trieste mijlpaal van honderd dagen oorlog dat de humanitaire situatie voor de Palestijnse burgers uitzichtloos is. Bijna de hele bevolking is op de vlucht en ziektes verspreiden zich snel. Israël beklemtoont juist dat het niet zal stoppen met de militaire operatie totdat Hamas volledig is uitgeschakeld en het land weer veilig is.