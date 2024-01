Hamas toont video van drie Israëlische gegijzelden

Hamas heeft zondag een video gepubliceerd waarop drie Israëlische gegijzelden te zien zijn die Hamas in de Gazastrook vasthoudt. Op de video roepen de gegijzelden op het offensief tegen Hamas te staken en hun vrijlating te bewerkstelligen. Op de ongedateerde video zijn de drie gegijzelden Noa Argamani, Yossi Sharabi en Itai Svirsky te zien. De video duurt 37 seconden en eindigt met het onderschrift: "Morgen zullen we jullie informeren over hun lot." Hamas zei eerder op zondag dat het contact met sommige gegijzelden was verbroken tijdens de beschietingen van de Israëlische strijdkrachten op Gaza. Volgens Hamas zijn zij daarbij mogelijk omgekomen. Aan het begin van de oorlog dreigde Hamas gijzelaars te executeren als vergelding voor de Israëlische aanvallen. Israëlische functionarissen weigeren doorgaans te reageren op berichten van Hamas over de gijzelaars. Zij bestempelen deze als psychologische oorlogsvoering.