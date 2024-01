Zaak misbruiken en doden 9-jarige Gino weer voor rechter

Bij de rechtbank in Maastricht vindt maandag de zevende voorbereidende zitting plaats in de strafzaak tegen Donny M., die wordt verdacht van het ontvoeren, misbruiken en doden van de 9-jarige Gino. Het jongetje verdween op 1 juni 2022 tijdens het buitenspelen in Kerkrade, waar hij bij zijn oudere zus logeerde. Drie dagen later arresteerde de politie M. in zijn woning in Geleen en vond op diens aanwijzing het levenloze lichaam van Gino.

M. (24) heeft bekend dat hij Gino meenam naar zijn woning, hem onder meer drugs toediende en vervolgens seksueel misbruikte. Gino is daarna gewurgd en gesmoord. Het lichaam van de jongen werd verpakt in vuilniszakken en gedumpt achter een uitgebrande woning in Geleen. M. wordt ook verdacht van het bezitten en verspreiden van kinderporno en ontucht met een wilsonbekwame in 2019. De zaak heeft tot veel beroering en afschuw geleid.

Het Openbaar Ministerie heeft de gebeurtenissen tot in de kleinste details laten onderzoeken, om precies in kaart te brengen wat het slachtoffertje is overkomen. Daartoe wordt onder meer uitvoerig forensisch onderzoek gedaan naar sporen die de bekentenissen van M. mogelijk ondersteunen dan wel tegenspreken. Op een eerdere zitting zei de officier van justitie dat de rapporten "mondjesmaat" binnenkomen. M. heeft wisselend verklaard.

Deskundigen van het Pieter Baan Centrum hebben bij onderzoek naar de psyche van de verdachte meerdere stoornissen bij hem vastgesteld. Ten aanzien van het doden van het jongetje zien ze M. als verminderd toerekeningsvatbaar.

M. werd eerder veroordeeld, onder meer voor het mishandelen van twee kinderen en het misbruiken van een van hen. Verschillende inspecties onderzochten de zorg en ondersteuning van M. door diverse organisaties en hulpverleners. Die bleken onderling niet goed te hebben gecommuniceerd.