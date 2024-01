Rode Kruis: winter Afghanistan zorgt voor onzichtbare ramp

Het Rode Kruis heeft alarm geslagen over de gevolgen van winterweer in Afghanistan. De hulporganisatie spreekt over een "onzichtbare ramp" en zegt dat meer dan 28 miljoen mensen dringend humanitaire hulp nodig hebben. "Helemaal nu de temperaturen onder nul dalen en er sneeuw valt, hebben duizenden mensen een warm onderkomen nodig."

Afghanistan verkeert internationaal in een isolement sinds de machtsgreep door de radicale Taliban in 2021 en is vorig jaar geteisterd door natuurgeweld. Er vielen in oktober veel doden bij aardbevingen en maanden later wonen nog steeds veel mensen in tenten. Zij hebben volgens het Rode Kruis vaak weinig te eten. De hulporganisatie stelt dat zo'n 85 procent van de bevolking onder de armoedegrens leeft.

Ook speelt mee dat buurland Pakistan vorig jaar op grote schaal ongedocumenteerde Afghanen is gaan uitzetten. Het Rode Kruis zegt dat honderdduizenden mensen de grens oversteken. "Hulpverleners van de Rode Halve Maan delen elke dag 1500 voedselpakketten uit aan families die de grens oversteken", aldus de hulporganisatie. Die zegt dat "miljoenen euro's extra" nodig zijn om voldoende hulp te kunnen bieden.