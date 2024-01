Eerste parlementslid met down geïnstalleerd in Spanje: “Mensen denken al snel dat je het niet kunt”

De Spaanse Mar Galcerán (45) schrijft geschiedenis als eerste parlementslid in Spanje, en waarschijnlijk in heel Europa, met het downsyndroom. Ze doorliep het gewone schoolsysteem, volgde een beroepsopleiding en sloot zich op haar 18de aan bij de Spaanse Volkspartij (Partido Popular).

“Mensen kijken naar je gezicht en denken dat je het niet kunt”, zegt Galcerán. “Mezelf verbeteren of overwinnen, dat is altijd mijn doel geweest.” Ze beschrijft zichzelf in de krant El País als een praktisch persoon die zegt waar het op staat, hecht aan structuur en graag reist.

“We zijn niet Gods engeltjes”

Ze maakt zich er sterk voor dat mensen met down zoveel mogelijk naar reguliere scholen gaan en carrière kunnen maken. “Alleen zo kunnen we een einde maken aan de vele vooroordelen. Ik heb bereikt wat ik wilde, maar ik heb er wel voor moeten vechten”, zei de Spaanse bij haar installatie als regionaal parlementslid in Valencia. “Nog steeds denken veel mensen dat we eeuwig kinderen zijn, of dat we aanhalig zijn. We zijn niet Gods engeltjes. Ja, we hebben een aandoening, maar we willen ons eigen leven leiden.”

Stichting Downsyndroom Nederland-directeur Regina Lamberts vindt dat Galcerán een belangrijke rol bij de emancipatie van mensen met down inneemt. “Geweldig dat ze dit heeft bereikt. Ik moest meteen denken aan Pablo Pineda, ook uit Spanje, die als eerste persoon met het syndroom van down een universitair diploma haalde. Hij speelde die gebeurtenis later na in de film Yo, tambien.”

Niet voor iedereen weggelegd

In Spanje is het veel meer ingeburgerd dat kinderen met down naar het reguliere onderwijs gaan. “Gezien de verschillende niveaus binnen het downsyndroom is dat niet voor iedereen weggelegd, zo eerlijk moeten we zijn. Maar in Nederland zouden er naar onze mening meer kinderen met deze beperking niet naar het speciaal onderwijs hoeven”, zegt Lamberts in het AD.

“Nu gaat ongeveer 50 procent van de kinderen met het syndroom naar het basisonderwijs. De cijfers bij het voortgezet onderwijs zijn echt extreem laag: gemiddeld twee leerlingen met down stromen jaarlijks door naar een reguliere middelbare school. Directies geven vaak aan dat ze bang zijn dat deze jongeren worden weggepest door de rest. Tja, dan ben je snel klaar.”