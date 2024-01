Amerikaan klaagt Dunkin’ Donuts aan na ‘traumatische wc-explosie’

Een man uit Florida klaagt fastfoodketen Dunkin' Donuts aan voor 50.000 dollar (omgerekend zo'n 46.000 euro). De Amerikaan zegt dat een wc van de donutgigant in Winter Park, Florida recht in zijn gezicht ontplofte, waardoor hij 'ernstige en langdurige verwondingen heeft opgelopen'.

Paul Kerouac noemt de ervaring, waarbij hij onder 'puin, menselijke uitwerpselen en urine' kwam te zitten, ronduit traumatisch. Dit staat in de rechtbankpapieren die in handen zijn van New York Post. De donutliefhebber zegt dat hij als gevolg van de toiletexplosie 'lichamelijk letsel en psychologische schade heeft geleden, resulterend in pijn en lijden, invaliditeit, permanent en aanzienlijk emotioneel letsel, geestelijke angst, verlies van het vermogen om van het leven te genieten, kosten voor medische zorg en behandeling'.

“Eiser heeft geestelijke gezondheidszorg en begeleiding nodig als direct gevolg van het trauma dat hij heeft ervaren in het toilet van het bedrijf van de beschuldigde en van het voortdurende trauma na de gebeurtenis”, aldus zijn advocaat.

De uitbater van het betreffende Dunkin’ Donuts-filiaal zou nalatig geweest zijn, omdat er al langer problemen met de wc waren, en werknemers hiervan wisten. De franchisenemer had volgens de aanklager een verplichting tegenover klanten om de wc-ruimtes in 'een redelijk veilige staat te houden' en te waarschuwen voor bekende gevaren of gevaarlijke omstandigheden. Dat is volgens Kerouac niet gebeurd.