ANWB slaat alarm: Nederland slibt dicht

Mocht je denken dat de treinen en wegen nu al overvol zijn, dan hebben we slecht nieuws: het wordt nog erger. De ANWB waarschuwt voor een 'perfect storm' waardoor ons land de komende tien jaar compleet vastloopt.

Want terwijl de bevolking groeit en de mobiliteit toeneemt, is er tegelijkertijd een afname van de wegcapaciteit door achterstallig onderhoud, renovaties en stikstofproblemen. Het openbaar vervoer kampt ondertussen met personeelstekorten en een verschraling van het aanbod, waardoor de trein en de bus geen oplossing zijn. Dat schrijft de ANWB in een nota voor een verkeersoverleg in Den Haag volgende week.

De auto zal zeker op het platteland nog belangrijker worden en 'het risico op acute beperkingen of afsluitingen’ neemt toe door onder meer achterstallig onderhoud, stelt de bond.

De enige oplossing is flexibeler werken: mensen moeten veel vaker thuiswerken en school- en werktijden moeten beter worden gespreid. Volgens de ANWB dient het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat daar actief op te sturen.