Dode en gewonden bij vermoedelijke aanslag in plaats bij Tel Aviv

In een Israëlische plaats 14 kilometer ten noorden van Tel Aviv heeft een Palestijnse man een vrouw doodgestoken. Daarna ging hij er vandoor met haar auto waarmee hij onderweg op mensen inreed en ook nog een man neerstak. Daarbij zijn zeventien gewonden gevallen, onder wie drie ernstig volgens Israëlische media.

De dader zou een terrorist zijn. Nadat hij de eerste gestolen auto bij een bushalte had gecrasht, stal hij opnieuw een auto en zette zijn bloedige rit door Raanana voort. Hij werd vervolgens door de politie gearresteerd. Hij is naar verluidt een circa 40 jaar oude Palestijn uit Hebron in de bezette gebieden.