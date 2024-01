Circa 15 gewonden bij mogelijke aanslag in plaats bij Tel Aviv

In een Israëlische plaats ten noorden van Tel Aviv heeft een man een vrouw neergestoken en is met een gestolen auto gaan rijden, waarmee hij onderweg op mensen inreed en ook nog een man neerstak. Daarbij zijn naar schatting rond de vijftien gewonden gevallen volgens de eerste berichten, onder wie drie ernstig. Media melden dat het om een terrorist moet gaan, maar de autoriteiten in de getroffen plaats Raanana hebben dit niet bevestigd. De politie zou de dader snel hebben gearresteerd. Dat zou een Palestijn uit Hebron in de bezette gebieden zijn.