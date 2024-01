Amerikaanse media voorspellen winst Trump in Iowa

Verschillende Amerikaanse media, waaronder CNN, voorspellen dat de Amerikaanse oud-president Donald Trump de Republikeinse voorverkiezingen in Iowa wint. De race om de nummer twee gaat tussen oud-VN-ambassadeur Nikki Haley en de gouverneur van Florida Ron DeSantis. Hoe groot de voorsprong van Trump op zijn tegenstanders is, was niet meteen duidelijk. Vooraf werd al voorspeld dat Trump zou winnen. Volgens de laatste peiling van de lokale krant Des Moines Register, de Amerikaanse zender NBC News en televisieprovider Mediacom stond Trump op 48 procent. Haley volgde met 20 procent en DeSantis kwam uit op 16 procent.