Moet je een ster in de voorruit meteen laten repareren?

De meeste automobilisten hebben weleens meegemaakt dat er een steentje tegen de voorruit vliegt, en een barst of sterretje veroorzaakt. De kans hierop is groter bij koud weer. Waarom is dat zo? En moet je de schade direct laten repareren?

De kwaliteit van asfalt gaat bij weersextremen achteruit. “Door de lage temperaturen wordt het bindmiddel in het asfalt brosser en ontstaan scheurtjes”, legt een woordvoerder van Rijkswaterstaat uit in het AD. “Bij vorst bevriest het water in deze scheurtjes en zet het uit. Daardoor raken meer steentjes los uit het wegdek dan anders. Deze losse steentjes kunnen schade veroorzaken aan voertuigen.”

Juist bij temperaturen die schommelen rond het vriespunt ontstaat meer schade. “De plekken waar de schades klein zijn, worden groter door het verkeer dat eroverheen rijdt. Daarnaast houdt ijs bij vorst de slechte plekken bij elkaar. Door periodes van dooi komt het materiaal los en wordt de schade zichtbaar.” Rijkswaterstaat is er normaal gesproken dan ook als de kippen bij om het wegdek te repareren.

Wat te doen bij ruitschade?

Je denkt misschien dat je direct naar de garage moet, wanneer je een sterretje ziet in de voorruit, maar dat is volgens auto-expert Menno Dijcks niet nodig. “Door reclames heb je misschien het idee gekregen dat een sterretje in je voorruit meteen een grote barst in de voorruit wordt. In de praktijk gebeurt dat echt niet zo snel.”

Toch adviseert hij wel om de ruit te zijner tijd te laten repareren, het is zelfs een vereiste bij de apk-keuring als de ster rechtstreeks in het blikveld van de bestuurder zit. “Waar de kosten voor het repareren van een sterretje of scheur vaak iets meer dan 150 euro bedragen, kost het vervangen van een gehele voorruit al snel meer dan 400 euro", zegt Dijcks. “Gaat het om een voorruit waar moderne technologie in zit? Dan komen er nog meer kosten bij. Bovendien is een compleet en goed zicht ook veiliger in het verkeer.”

Heb je een WA+- of allrisk-autoverzekering, dan krijg je de reparatie vaak vergoed. Wanneer een weg zwaar aangetast is door vorstschade, kun je wegbeheerder Rijkswaterstaat aanspreken voor de schade. En hoe zit het eigenlijk met eigen risico en schadevrije jaren?

Hoe zit het met eigen risico en schadevrije jaren?

“Veel autoverzekeraars laten het gebruikelijke eigen risico van 135 tot 150 euro gedeeltelijk of geheel vervallen als je kiest voor reparatie in plaats van vervanging. De verzekeraar is bij reparatie namelijk ook goedkoper uit. Je moet dan wel de schade laten herstellen door een bedrijf waarmee de verzekeraar samenwerkt. Ook goed om te weten: het laten repareren of vervangen van een ruit heeft geen invloed op je schadevrije jaren”, besluit de auto-expert.