Hoe tevreden zijn EU-burgers met hun leven? Flinke verschillen tussen landen

EU-burgers zijn redelijk tevreden met hun leven. De gemiddelde levenstevredenheid bedroeg 7,1 (op een schaal van 1 tot 10) in 2022. Dit blijkt uit de Statistics of Income and Living Conditions-enquête van Eurostat. Er zijn wel flinke verschillen tussen de EU-landen.

In Oostenrijk (7,9) is het goed toeven, net als in Finland (7,7), Polen (7,7) en Roemenië (7,7). Nederland (7,6), België (7,6), Slovenië (7,5), Malta (7,4) en Ierland (7,4) doen er niet veel voor onder.

In Griekenland (6,7) valt er wat meer te mokken. Duitsers (6,5) zijn ook maar matig tevreden met hun leven, terwijl uit het onderzoek blijkt dat het absoluut geen pretje is om je dagen in Bulgarije (5,6) te slijten.