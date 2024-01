Gideon van Meijeren verlaat Haagse raad na verhuizing

IGideon van Meijeren vertrekt uit de gemeenteraad van Den Haag, waar hij het enige raadslid van Forum voor Democratie was. Hij geeft zijn raadszetel op omdat hij naar een andere gemeente verhuist, laat de partij dinsdag weten. Gemeenteraadsleden moeten in de gemeente wonen waar ze in de raad zitten. De Haagse raadszetel wordt overgenomen door fractievertegenwoordiger Massimo Etalle. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 was hij nummer twee op de kandidatenlijst van de partij, achter Van Meijeren. Van Meijeren is ook lid van de Tweede Kamer. Vorige maand werd hij voor zeven dagen geschorst als Kamerlid, net als de twee andere fractieleden. Ze hadden geen nevenfuncties geregistreerd. Het gaat om het niet opgeven van opbrengsten uit de verkoop van maaltijdboxen. Van Meijeren kreeg nog een extra berisping, omdat hij zijn werk als lid van de gemeenteraad van Den Haag en van de Provinciale Staten van Zuid-Holland niet heeft opgegeven. Van Meijeren zat van 2019 tot 2023 in de Staten. Hij was eerder al eens berispt door de Tweede Kamer omdat hij geen neveninkomsten had opgegeven. Het Openbaar Ministerie vervolgt Van Meijeren voor opruiing. Tijdens een boerenprotest in het Gelderse Tuil in 2022 zei het Kamerlid "dat het toelaatbaar is zich gewelddadig te verzetten tegen de overheid, mocht die overgaan tot onteigening van boeren". De speech is ook op internet geplaatst. In een interview op YouTube later dat jaar zei hij te hopen "op een revolutionaire beweging die zich heel duidelijk onderscheidt van een protestbeweging en die bij wijze van spreken zou optrekken naar het parlement".