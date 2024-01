Roken wereldwijd minder in trek: een op de vijf rookt volgens WHO

Roken raakt wereldwijd steeds meer uit de gratie. In één generatie tijd is het aantal rokers wereldwijd afgenomen van circa één op de drie tot één op de vijf mensen van 15 jaar en ouder, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De organisatie ziet "goede vooruitgang", maar waarschuwt ook dat het nog geen tijd is om achterover te leunen.

Volgens het rapport dat de WHO dinsdag uitbracht, rookten in het jaar 2022 nog zo'n 1,25 miljard mensen wereldwijd. De verwachting is dat dit bij een groeiende wereldbevolking verder zal dalen in de komende jaren, tot zo'n 1,2 miljard rokers rond 2030. De WHO stelt dat de tabaksindustrie nog altijd veel lobbyt om tabaksregels af te zwakken.

Europa hoort samen met Zuidoost-Azië nog tot de regio's met relatief veel rokers: ongeveer een kwart van de volwassen bevolking. Het percentage rokers neemt hier wel gestaag af. In landen als Egypte, Jordanië en Indonesië neemt het tabaksgebruik tegen de wereldwijde trend in juist toe.

Ziekte en sterfte

Het CBS becijferde eerder dat ook Nederlanders fors minder zijn gaan roken. Van de volwassenen rookte volgens de laatste cijfers, die over 2021 gaan, nog 19 procent. Dat was zeven jaar eerder nog 26 procent. Nederland zit dus ongeveer op het wereldwijde gemiddelde.

De overheid noemt roken de belangrijkste vermijdbare oorzaak van ziekte en sterfte. Volgens het CBS sterven jaarlijks zo'n 20.000 mensen aan de gevolgen van roken, dat onder meer longkanker en hart- en vaatziekten kan veroorzaken. Van de totale ziektelast komt volgens onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 9,4 procent door roken. Het is daarmee volgens het instituut een nog iets grotere risicofactor dan ongezonde voeding, die goed is voor 8,1 procent van de ziektelast in Nederland.