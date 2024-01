Economie-experts schuiven aan bij formatieoverleg

Bij het overleg over de kabinetsformatie zijn dinsdag experts op het gebied van economie en financiën aangeschoven. De Nederlandsche Bank-president Klaas Knot, directeur van het Centraal Planbureau Pieter Hasekamp en Bas van den Dungen, de hoogste ambtenaar op het ministerie van Financiën praatten de onderhandelende partijen PVV, VVD, NSC en BBB bij. Het is de meest duidelijke officiële aanwijzing tot nu toe dat de gesprekken aan de formatietafel al enige tijd niet meer alleen gaan over rechtsstatelijke bezwaren tegen regeren met de PVV. Eerder bleek dit overigens ook al doordat financieel specialisten van fracties aanschoven bij de overleggen.