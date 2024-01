Pakistan beschuldigt Iran van luchtaanval, twee kinderen gedood

Pakistan beschuldigt Iran van "een illegale luchtaanval" op zijn grondgebied. Daarbij zouden twee kinderen zijn gedood en drie gewond zijn geraakt, aldus het Pakistaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Iraanse staatsmedia was het doelwit van de aanvallen dinsdag de militante groep Jaish al Adl, in de provincie Balochistan, in het grensgebied van Pakistan en Iran. Pakistan zegt dat de aanvallen "ernstige gevolgen" kunnen hebben en "totaal onacceptabel" zijn. Iran en Pakistan hebben militanten aan de andere kant van de grens herhaaldelijk van aanvallen beschuldigd, maar het is zelden dat ook officiële strijdkrachten betrokken raken. Volgens het Pakistaanse ministerie van Buitenlandse Zaken is het des te ernstiger omdat er officiële communicatiekanalen tussen beide landen bestaan.