Krimp in bevolking China versneld in 2023

De bevolking van China is in 2023 met 2,08 miljoen mensen gekrompen ten opzichte van 2022 volgens data van de overheid. Eind 2023 telde het land iets meer dan 1,4 miljard mensen. In 2022 was de krimp 850.000 mensen ten opzichte van 2021. Het was toen voor het eerst dat de bevolking van het land afnam sinds 1960. China had sinds de jaren tachtig een eenkindpolitiek om overbevolking tegen te gaan. Deze liet het land los in 2016. Sinds 2021 morgen paren drie kinderen krijgen. Velen wijten de daling van 5,7 procent in het geboortecijfer vorig jaar aan de stijgende kosten voor levensonderhoud en een groeiend aantal vrouwen dat een baan heeft of naar de universiteit gaat. Het sterftecijfer ging met 6,6 procent omhoog en dat wordt geweten aan het eind van de strenge coronamaatregelen in december 2022.