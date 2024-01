Jonge vrouw wilde nieuwe identiteit en doodde daarom ‘dubbelganger’

De in Irak geboren Shahraban KB uit Ingolstadt wilde eigenlijk niet meer leven. Haar gearrangeerde huwelijk met een andere Jezidi was mislukt al voor het was gesloten en dat was in haar kringen heel erg.

Dus wilde ze opnieuw beginnen, als een ander mens. Haar oplossing: ze zocht op social media een andere jonge vrouw die voldoende op haar leek om haar identiteit over te nemen.

Het was een oplossing die het leven zou kosten van een totaal niet betrokken, nietsvermoedende jonge vrouw uit het kleine Eppingen in Baden-Württemberg. Shahraban KB vond de ideale dubbelganger in de jonge Algerijnse Khadidja O. Zo ziet het Duitse Openbaar Ministerie het, dat Shahraban KB heeft aangeklaagd wegens moord.

De dader zag kans het slachtoffer met een smoes (ze zou een gratis cosmetische behandeling krijgen) in een auto te krijgen. In die auto zat ook een Kosovaarse man, die het slachtoffer met messteken doodde.

Daarna liep het mis. En nu gaat de jonge vrouw langdurig de gevangenis in.