Duitse rechter verbiedt om vast je handdoek bij het zwembad te leggen

Duitsers hebben de naam, maar Nederlanders doen het even vlijtig: voor dag en dauw opstaan in het vakantiehotel om vast de beste plaats aan het zwembad te claimen, door daar je handdoek op het ligbed te leggen. Vervolgens kan je nog uren slapen.

Een Duitse rechter heeft een gezin een schadevergoeding toegekend die steeds te laat waren voor een mooi plekje. In hun vakantieparadijs op Rhodes waren de goede plaatsen altijd al bezet als zij aan het zwembad verschenen. Niet eerlijk, vonden ze. En bovendien in strijd met de regels van het hotel. Want zoals in veel hotels staat ook in de reglement van het hotel in Rhodes dat je je ligbed niet langer dan een half uur mag verlaten. Blijf je langer weg, dan kan een ander je plaats innemen.

De staf van het hotel zorgde er niet voor dat die regel werd nageleefd. Daardoor liep het procederende gezin vakantievreugde mis, oordeelt te rechter. Ze hebben recht op 300 euro smartengeld.

Het hotel en de reisorganisatie gaan nog in hoger beroep