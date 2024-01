Middelbare scholen: mobieltjesverbod pakt goed uit

Het is voor middelbare scholieren nog even wennen nu ze geen mobiele telefoon meer bij zich mogen hebben in de klas, maar de eerste ervaringen van scholen zijn positief. Leerlingen praten weer met elkaar en zijn rustiger en geconcentreerder, zeggen diverse scholen na een rondgang van ANP. Zo ziet rector Frank Engelen van het Niftarlake College in het Utrechtse Maarssen dat het goed gaat op zijn school, "met hier en daar wat uitzonderingen". Vorige week moesten er tussen de vijftig en zeventig mobieltjes worden ingeleverd omdat leerlingen zich niet aan het verbod hielden. Met zo'n 1600 scholieren valt dat aantal volgens Engelen mee. Volgens hem ervaren leerlingen uit de medezeggenschapsraad en leerlingenraad nu al de positieve effecten. "Ze geven aan dat ze meer met elkaar in contact komen, ook met leerlingen die ze niet kennen." Op het Bouwens van der Boijecollege in het Limburgse Panningen ging het mobielverbod al in september vorig jaar in, vertelt rector Annemarie Lukassen. Eerst voor de brugklas, vanaf de kerstvakantie voor de hele school. Vanaf de start na de vakantie moet de telefoon 'thuis of in de kluis' en gaat het "wonderbaarlijk goed", zegt ze. "Sindsdien hebben we minder dan tien telefoons in moeten nemen, op bijna 1400 leerlingen. Leerlingen gaan echt weer met elkaar in gesprek", vertelt Lukassen. "Ze brengen speelkaarten mee voor in de pauze, de discman is ook alweer gezien om muziek te luisteren." Nieuwe regels Scholieren mogen van het Niftarlake College hun mobiel nog wel in de ruimtes gebruiken waar ze pauzeren. Zodra ze de gang nemen naar de lokalen, moet de telefoon in de kluis. Als er toch een telefoon wordt gesnapt, neemt de docent deze in, en kan de leerling deze 's middags bij de receptie halen. Op het Bouwens van der Boijecollege krijgen veelplegers "een vervolgsanctie, zoals corvee", voegt rector Lukassen toe. Het Niftarlake heeft de nieuwe regels bepaald in overleg met de docenten. Het Bouwens nam de medezeggenschapsraad, leerlingenraad, schoolpersoneel en ouders mee in het bepalen van de regels. Bij beide scholen gingen de telefoons eerst in telefoontassen in de lokalen. Dat gaf veel onrust, vertellen beide rectoren, omdat er toch afleiding was omdat leerlingen wisten dat de telefoon in de buurt was. Sommige leerlingen van het Bouwens durfden zich ook niet vrij te uiten, omdat ze bang waren om gefilmd of gefotografeerd te worden door klasgenoten. "School moet een veilige plek zijn: daarom, thuis of in de kluis", zegt Lukassen.