PVV hoopt komende dagen oplossing te vinden voor spreidingswet

Het probleem dat de PVV heeft met de aangenomen spreidingswet is nog niet opgelost, zei partijleider Geert Wilders woensdag na een dag formatieoverleg. "Het probleem moet wel worden opgelost en ik hoop dat dat de komende dagen gaat gebeuren", zei hij na afloop. De PVV heeft zich steeds verzet tegen de spreidingswet. Die maakt het mogelijk om gemeenten te dwingen asielzoekers op te vangen. De Eerste Kamer ging dinsdag akkoord met de wet. Dat werd mogelijk omdat de VVD-senatoren ermee instemden. VVD-leider Dilan Yeşilgöz wil juist van de wet af. Wilders zegt een "groot probleem" te hebben met wat hij de dwangwet noemt. "Ik hoop dat we er met elkaar uitkomen." Hij zei optimistisch te blijven. De leiders van de andere onderhandelende partijen, VVD, NSC en BBB, wilden er niks over zeggen. "We hebben heel goed gesproken, en heel intensief ook, over van alles en nog wat. Dus morgen weer verder", zei Caroline van der Plas (BBB).