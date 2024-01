Amerikaans schip geraakt door Houthi-drone

Een Amerikaans schip in de Golf van Aden is woensdag geraakt door een drone die werd gelanceerd uit Houthi-gebied in Jemen. Dat heeft het Amerikaanse leger bekendgemaakt in een verklaring. Er zijn geen gewonden gevallen en het schip heeft enige schade opgelopen. Het gaat om de M/V Genco Picardy, een vrachtschip dat vaart onder de vlag van de Marshall Eilanden en eigendom is van en geëxploiteerd wordt door een bedrijf uit de Verenigde Staten. De VS hebben in antwoord op de drone-aanval opnieuw Houthi-doelen in Jemen onder vuur genomen, meldt CBS News op basis van een Amerikaanse functionaris. De bombardementen waren gericht op verschillende plekken van waaruit de rebellen aanvallen kunnen uitvoeren. Ook lokale bronnen in Jemen maken op sociale media gewag van de nieuwe aanvallen. Het Amerikaanse leger heeft later laten weten veertien Houthi-raketten te hebben beschoten die geladen waren om vanuit Jemen te worden afgevuurd. Ze vormden een onmiddellijke bedreiging voor koopvaardijschepen en marineschepen van de VS in de regio, aldus de legerleiding. Jemenitische Houthi-rebellen hebben de afgelopen tijd aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse militairen en de commerciële scheepvaart op de Rode Zee en Golf van Aden. Eerst waren alleen Israëlische schepen en schepen van en naar Israël doelwit, als steun in de rug van Hamas en de strijd die deze Palestijnse militanten voeren in de Gazastrook tegen de Israeli's. Maar sinds de Amerikanen en Britten de Houthi's in Jemen hebben bestookt, beschouwen de rebellen ook schepen van de VS en het VK als legitieme doelwitten.