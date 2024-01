Pakistan voert aanvallen uit op militante groepen in Iran

Het Pakistaanse leger heeft nachtelijke aanvallen uitgevoerd in Iran, aldus het Pakistaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Die waren gericht op schuilplaatsen van anti-Pakistaanse militante groepen in de zuidoostelijke provincie Sistan en Beloetsjistan in het buurland. Daarbij is "een aantal terroristen gedood", aldus het ministerie in een verklaring. De Pakistani zeggen dat de acties werden uitgevoerd "in het licht van geloofwaardige informatie over dreigende grootschalige terroristische activiteiten". Iraanse media hebben diverse explosies gemeld nabij de grens met Pakistan en berichten over de dood van drie vrouwen en vier kinderen in het zuidoosten van het land. De aanvallen komen twee dagen nadat Iran doelen heeft bestookt in Pakistan. Daarbij zouden volgens het Pakistaanse ministerie van Buitenlandse Zaken twee kinderen zijn gedood en drie gewond zijn geraakt. Volgens Iraanse staatsmedia was het doelwit van de aanvallen dinsdag de militante groep Jaish al Adl, in de provincie Balochistan, in het grensgebied van Pakistan en Iran. Pakistan waarschuwde woensdag al dat de aanvallen "ernstige gevolgen" zouden hebben en "totaal onacceptabel" waren. Het riep zijn ambassadeur uit Iran terug en verhinderde de terugkeer van de gezant van Teheran, die momenteel in Iran is, naar Pakistan.