Politie publiceert foto zedenverdachte omdat hij zich niet meldt

De Limburgse politie heeft donderdag een foto gepubliceerd van een zedenverdachte, omdat deze zich ondanks een oproep vorige week niet heeft gemeld. De man wordt verdacht van een zedendelict op zaterdag 17 juni in Heerlen. Vlak na middernacht werd een vrouw op de CBS-weg in Heerlen slachtoffer van dat zedendelict. Een week geleden publiceerde de politie een geblurde foto van de verdachte met de oproep zich binnen een week te melden, anders zou de foto herkenbaar gepubliceerd worden. Dat is nu gebeurd.

Op de foto is een jonge man te zien die naast een fiets loopt, met witte schoenen en zwarte kleding.

Om wat voor zedendelict het precies gaat, wil de politie in verband met de privacy van alle betrokkenen niet zeggen. Na maandenlang onderzoek zegt de politie de identiteit van de verdachte nog steeds niet te kennen. De politie roept mensen die de verdachte herkennen op zich te melden.