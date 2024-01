Weiteveen: K. vermoordde Poolse Sam en Ineke waar hun zoontje bij was

Richard K., de man die dinsdag in het Drentse Weiteveen twee mensen vermoordde na een langdurig geschil over de verkoop van een huis, sloeg toe terwijl het zoontje van de slachtoffers erbij was. De manier waarop K. toesloeg was ongekend gruwelijk, zeggen bronnen rond het onderzoek tegen het AD. Die spreken van 'horror' en 'een ongekende geweldsexplosie'.

Het lijkt erop dat K. eerst Ineke heeft doodgeschoten nadat hij haar had klemgereden. Daarna is hij naar het huis gegaan waar naar alle waarschijnlijkheid het zoontje van Sam en Ineke de deur opende. Richard K. heeft vervolgens op Sam ingestoken, waar het zoontje dus bij was, en heeft hem doodgeschoten.

Richard K. wordt morgen voorgeleid bij de rechter-commissaris. Hij zal waarschijnlijk worden aangeklaagd voor tweemaal moord.