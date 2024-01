Lavrov: operatie Oekraïne heeft Russische samenleving gezuiverd

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov zegt dat de speciale militaire operatie, zoals de Russen de invasie in Oekraïne noemen, de Russische samenleving heeft "gezuiverd". Hij is blij dat tienduizenden het land sindsdien zijn ontvlucht, omdat de maatschappij nu "eensgezinder dan ooit" zou zijn. Na de invasie hebben veel mensen het land verlaten om politieke redenen of om een mobilisatie te ontlopen. Volgens Lavrov hadden de mensen die zijn weggegaan "niet het gevoel dat ze bij de Russische geschiedenis en cultuur horen". Het Kremlin heeft hen eerder verweten verraders te zijn. Lavrov sprak op een persconferentie en zei dat hij niet verwacht dat er snel begonnen kan worden met vredesonderhandelingen in Oekraïne. Volgens hem heeft het westen daar momenteel geen oren naar. Rusland wil dat Oekraïne zijn aspiraties opgeeft om zich aan te sluiten bij de NAVO, voordat de oorlog kan worden beëindigd.