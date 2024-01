Mogen voetgangers vlak naast een rood verkeerslicht wél legaal oversteken?

Naast het gevaar om aangereden te worden, loop je als voetganger het risico op een boete van 80 euro, wanneer je het rode stoplicht negeert bij een oversteekplaats. Maar hoe zit dat eigenlijk vlak náást een zebra met verkeerslicht? Kun je een boete krijgen als je zomaar ergens oversteekt, of een paar meter naast een stoplicht?

We adviseren zeker niet om vlak naast een rood verkeerslicht de weg over te steken, maar wettelijk is het geen probleem. Doe je dit voor de neus van een politie-agent, dan krijg je geen bon, schrijft TopGear Nederland.

Je hoort als voetganger zelfs voorrang krijgen van het overige verkeer, als je je intentie maar duidelijk maakt aan andere verkeersdeelnemers, legt een woordvoerder van de politie uit. “We raden het niet aan om het te doen, maar je zou als voetganger dus bescherming genieten.”

Dus ook op rotondes buiten de bebouwde kom waar géén zebrapaden zijn, moet je als automobilist voetgangers eigenlijk voorlaten. Of als ze bij jou in de wijk van het ene trottoir naar het andere willen. “Indien je als voetganger bij een voetgangersoversteekplaats oversteekt, geniet je dienovereenkomstig bescherming. Als je ergens anders oversteekt heb je dat veel minder, maar wel moet een bestuurder je gelegenheid geven om over te steken indien je daartoe duidelijk aanstalten maakt”, aldus de woordvoerder van de politie tegen TopGear Nederland.

Vroeger was het niet geoorloofd om binnen 30 meter van een oversteekplaats de weg over te steken. In de jaren 90 is dit veranderd, en mag je dus overal oversteken waar je wilt, al zijn er nog wel plekken, zoals de snelweg, waar je als voetganger simpelweg niet mag komen. In België bestaat de 30-meter-regel nog steeds.