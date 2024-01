Bewoners Amsterdamse binnenstad zien overlast afval toenemen

Een zeer groot deel van de Amsterdammers (92 procent) heeft last van afval, rommel, vuilnis en uitwerpselen in de binnenstad, blijkt uit een jaarlijkse enquête over het centrum van de hoofdstad. Twee derde van de ondervraagden vindt bovendien dat de overlast door afval het afgelopen half jaar is toegenomen, blijkt uit het onderzoek onder ruim 7000 Amsterdammers. Bij bewoners en ondernemers in het Amsterdamse centrum ligt dat percentage nog hoger: 78 procent vindt dat de overlast door afval is toegenomen. Verder vinden de ondervraagde Amsterdammers dat zowel de last door lange rijen (56 procent) als de overlast door groepen mensen (50 procent) in de binnenstad is toegenomen. Dat meer overlast wordt ervaren, kan komen door de situatie rondom corona. "In 2021, een jaar met lockdowns, zag men extra goed hoe mooi de binnenstad is. In 2022, toen er voor het eerst weer in grote aantallen toeristen naar de stad kwamen, gingen de rapportcijfers over de hele linie omlaag. Nu, in 2023, lijkt men weer vertrouwd met de drukte en liggen de meeste cijfers (weer) rond het niveau van 2021", aldus de gemeente. De gemeente heeft maatregelen genomen om de drukte in de binnenstad te beheersen. Zo is er een blowverbod in het Wallengebied ingesteld. Ook zijn er in dat gebied hosts met rode jassen te vinden die de toeristenstroom in goede banen moeten leiden. 68 procent van de ondervraagden die weleens op de Wallen komt, geeft echter aan niks te merken van die maatregelen. Een meerderheid van de ondervraagde Amsterdammers noemt het centrum in hun top 3 van favoriete stadsdelen om in te winkelen, of horeca of cultuur te bezoeken. Ook bewoners van buiten de binnenstad zijn fan van het stadsdeel; 59 procent van de bewoners van andere stadsdelen zegt zeker een keer per week naar het centrum te gaan. Daarmee ligt het niveau van bezoekers uit andere stadsdelen ook weer op het niveau van voor corona.