Moordenaars Peter R de Vries wilde Mark Rutte ontvoeren

De mannen die verantwoordelijk waren voor de moord op Peter R. de Vries, waren van plan daarna premier Mark Rutte te ontvoeren. Dat heeft de beschermde sleutelgetuige '5089' bij zowel de politie als de onderzoeksrechter verklaard, meldt Het Parool.

De getuige, een Poolse dertiger, ging vanaf 2020 ruim een jaar lang intensief om met zijn landgenoot Krystian M. (28). Vanaf april 2021 hield Krystian M. zich volgens de inmiddels cruciale getuige bezig met het beramen van de aanslag op De Vries. "Hij was op zoek naar iemand die een journalist zou doodschieten", aldus 5089, die door de recherche en het Openbaar Ministerie ook wel 'Eddy' wordt genoemd. "De reden daarvan was dat hij samen met een kroongetuige werkt. Hij vertelde dat ze daarvoor de broer van de kroongetuige hebben doodgeschoten en nu is hij aan de beurt."

Op 6 juli 2021 werd de aanslag gepleegd. Getuige 5089 hoorde de dag daarna van een collega op zijn werk in Ter Aar wat er gebeurd was en wie Peter R. de Vries was. Hij belde Krystian M., die daarop naar hem toe reed. Krystian M. zou enkele dagen daarna gezegd hebben: "Man, ze zijn zo machtig dat ze zelfs de premier willen ontvoeren."