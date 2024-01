Delftse student redt vrouw uit zinkende auto

Een 23-jarige man zag vanuit zijn studentenkamer in het centrum van Delft dat een auto door de gladheid in het water was geraakt. Hij bedacht zich volgens de politie geen moment, en sprong in het ijskoude water om de vrouwelijke inzittende te redden. "De student maakte een held van zichzelf door zijn actie."

"Ik keek uit het raam en zag voor me aan de overkant van de gracht een auto wegslippen en in de gracht vliegen", zegt student Max tegen Omroep West. "Terwijl de auto erin vloog, ging-ie over de kop. Ik zag het gebeuren en sprintte naar buiten en riep ondertussen iedereen uit het huis om mee te gaan."

Hij besloot zijn shirt uit te trekken en in de gracht te springen, waar voor een deel nog ijs op lag. "Dat was best even koud", vertelt hij. "Toen zwom ik naar de auto. Ik zag iemand in de auto zitten, een vrouw. Ze sloeg in blinde paniek met haar handen op het raam. Toen zag ik dat het menens was. Ze kwam er zelf niet meer uit."

Het was nog een heel gedoe om de vrouw vrij te krijgen. Hij kreeg een steen toegeworpen en even later zelfs een hakbijl, maar een hamer bood uiteindelijk soelaas. Nadat de ruit stukgeslagen was, kon hij de vrouw veilig op de kant krijgen. "Toen ben ik gelijk onder de warme douche gestapt.”

Hij heeft de vrouw nadien nog even gesproken. "Ze gaf me knuffels en we hebben binnen nog even thee gedronken met elkaar. Ook haar man kwam langs en gaf me een knuffel." Ook burgemeester Marja van Bijsterveldt kwam langs om haar dankbaarheid uit te spreken. "Ze kwam langs met taart, dus we hebben samen nog een taartje gegeten."