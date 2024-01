Slaapdrankje is nieuwste hype op TikTok. Werkt de Sleepy Girl Mocktail echt?

Een drankje met kersensap, magnesiumpoeder en sodawater geeft je de beste nachtrust van je leven. Althans, als je populaire influencers op TikTok en Instagram moet geloven. Wat vinden slaapexperts van deze nieuwe trend?

De sleepy girl mocktail is dankzij een populaire wellness-influencer viraal gegaan. Sindsdien buitelen andere influencers en volgers over elkaar heen om het aantrekkelijke, knalrode drankje aan te prijzen. De combinatie van kersensap en magnesium zou een spetterende boost zijn voor je nachtrust.

Duizenden glazen melk

GZ-psycholoog en somnoloog Karin van Rijn is sceptisch. “In kersensap zit melatonine, het stofje dat nodig is om in slaap te vallen. Maar daarvan zit maar een heel klein deel van in kersen”, legt de slaapgeneeskundige uit in het AD. “0,0123 mg melatonine op een kilo kersen, als ik het goed heb. Het is dezelfde bewering als een glaasje melk. Daar zou je ook beter van slapen omdat er melatonine inzit. Maar als je dat wilt bereiken, moet je duizenden glazen melk drinken.”

Ook magnesium wordt vaker genoemd als dé oplossing voor slaapproblemen, maar het bewijs hiervoor is dun. “Wel kan magnesium helpen bij het rusteloze benen-syndroom of kramp, vooral bij zwangere vrouwen”, vertelt Van Rijn.

Overmatige focus op slaap

“Tegen het obsessieve aan zijn we de afgelopen jaren bezig met zelfzorg. Meer bewegen, gezonder eten. Op veel willen we invloed uitoefenen. Dus maken we van onze nachtrust ook een project, terwijl je op slaap helemaal geen grip hebt”, zegt oprichter van een online slaapcentrum Norbert Kleijn. “Want slaap overkomt je. Door overmatige focus op je nachtrust slapen we juist slechter. Neem zo’n sleepy girl mocktail. Als je dat drinkt, ga je bewust of onbewust in bed monitoren of je beter slaapt en dat maakt slapen alleen maar moeilijker.”

“Ons lichaam heeft geen hulpmiddelen nodig om te slapen. Als we zorgen voor voldoende daglicht en donker in de nacht en overdag actief zijn, helpen we ons lichaam om melatonine aan te maken. Bouw ook je dag af voor een goede nachtrust”, aldus Kleijn.

Laat het los

“Maak het vooral niet te groot. Slechte slapers denken dat goede slapers altijd uitgerust wakker worden. Verander je verwachtingspatroon en neem een voorbeeld aan goede slapers. Hoe vaak denk je dat zij nadenken over hun slaap? Laat het los. Er gebeurt helemaal niets als je een of twee nachten slecht slaapt.”