Moordenoor Weiteveen ging zwaarbewapend naar echtpaar dat hij doodde

Weiteveen-schutter Richard K. (50) trok dinsdagochtend met meerdere wapens naar zijn verkochte huis om zijn slachtoffers te doden. Dat meldt het Openbaar Ministerie vrijdag, nadat de rechter-commissaris besloot K. twee weken langer vast te zetten.

Volgens justitie gebruikte K. ‘excessief geweld.’ Hij schoot de 44-jarige Ineke van dichtbij dood in haar auto nadat hij haar klemreed. Haar man Sam (38) werd beschoten, gestoken en geslagen. Van dat laatste is het jongste zoontje van het stel getuige geweest. Het OM gaat uit van dubbele moord, met voorbedachten rade.

Politieonderzoek wijst uit dat Richard K. dinsdag met meerdere wapens naar de Bargerweg in Weiteveen is getrokken. Volgens justitie was de schutter in het bezit van een wapenvergunning. Onderzocht wordt of hij een vergunning had voor de vuurwapens die hij gebruikte om zijn slachtoffers om te brengen.