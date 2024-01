Kinderartsen willen rookvrije stranden en pretparken

In horecagelegenheden, op perrons en stations en op schoolpleinen is het al verboden om een sigaret op te steken. Als het aan kinderartsen van het Rotterdamse Erasmus MC ligt, komen daar meer plekken bij, meldt het AD. Want Nederland is er klaar voor, stellen zij.

Uit representatief onderzoek onder 5582 Nederlanders blijkt volgens de Rotterdamse kinderartsen dat er een groeiende steun is voor meer rookvrije zones. Vooral op plekken waar veel kinderen komen, zoals speeltuinen, pretparken en stranden moet roken verboden worden.

In 2018 vond iets meer dan 40 procent van de Nederlanders het een goed idee om stranden rookvrij te verklaren. Vier jaar later was dat al 55 procent. Een rookverbod voor pretparken kreeg in 2018 de steun van 65 procent van de bevolking. In 2022 steeg dat percentage naar bijna 80 procent.