Nederlandse rechtsfilosoof verwacht ‘vormen van burgeroorlog’: “De zogenaamde elites hebben een bord voor hun kop”

“De zogenaamde elites hebben een bord voor hun kop. Dit zijn laten we zeggen de 30 of 40 procent van de mensen die beter af zijn of een wat betere opleiding hebben. Zij zitten teveel vast in het eigen gelijk en morele verhevenheid”, zegt de Nederlandse rechtsfilosoof prof. dr. Andreas Kinneging op NPO Radio 1.

Overal in het Westen dezelfde polarisatie

“Kijk, dat is gewoon niet waar. We zijn allemaal feilbare mensen, het is heel makkelijk om uit te glijden wat betreft realiteitszin. Je ziet dat het steeds meer gaat schuren en trekken. In de hele westerse wereld gebeuren dezelfde dingen. Of je nu naar Duitsland, Frankrijk, Nederland of Amerika kijkt; je ziet overal dezelfde vorm van polarisatie”, legt de hoogleraar aan de Universiteit Leiden uit in gesprek met Jort Kelder.

Kans op burgeroorlog

“Je hebt twee partijen die tegenover elkaar staan. Je houdt polarisatie en – ik gebruik een groot woord, maar het is vanuit de oudheid bekend – de kans op vormen van burgeroorlog. Als die polarisatie doorzet, dan verwacht ik dat zeker. Het begint natuurlijk met geweld tegen personen. Dan kun je allerlei wraakacties krijgen en krijg je groepen. Die kant moeten we echt niet opgaan.”

Eensgezindheid en saamhorigheid

“Het is heel erg belangrijk dat we daar uitkomen. De eensgezindheid, de saamhorigheid, dat is basaal voor een goede samenleving. Dat is alleen maar te herstellen als we in staat zijn om over onze eigen schaduw heen te springen. Door eens te beginnen met na te denken wat de ander bezield, zonder hem meteen dom of slecht te noemen”, besluit Kinneging.