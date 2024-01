Hamas: Biden houdt ons voor de gek met idee van Palestijnse staat

Wat de Amerikaanse president Joe Biden zegt over een haalbare tweestatenoplossing is niet meer dan een illusie, zegt een lid van het politieke bestuur van Hamas, de beweging die de Gazastrook bestuurt. "Hij moet ons niet voor de gek houden met een preek over een Palestijnse staat", aldus de vertegenwoordiger in een statement. Vrijdag had Biden na een telefoongesprek met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu gezegd dat het niet onmogelijk is dat er toch nog een tweestatenoplossing komt voor Palestijnen en Israëliërs. Daarbij zou elk volk onafhankelijk zijn land besturen. Vorige maand zei Biden nog dat Netanyahu juist "geen tweestatenoplossing wil". Maar Hamas hecht geen geloof aan wat Netanyahu en Biden zeggen. Volgens de vertegenwoordiger "is Biden een volwaardige partner in de genocidale oorlog en verwachten Palestijnen niets goeds van hem". Het was voor het eerst in bijna een maand dat Biden en Netanyahu elkaar spraken. Naarmate de oorlog tussen Israël en Hamas voortduurt, is de relatie tussen de twee killer geworden. Onder meer omdat Biden kritiek heeft geuit op de vele burgerslachtoffers die Israël veroorzaakt in de Gazastrook.