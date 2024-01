Republikein Haley: Trump is geobsedeerd door dictators

De Republikeinse presidentskandidaat Nikki Haley beschuldigt haar rivaal Donald Trump ervan "geobsedeerd" te zijn door dictators. Ook vindt zij hem te oud om leiding te geven aan de Verenigde Staten en trekt ze zijn mentale alertheid in twijfel. Ze deed de beschuldigingen zaterdag tijdens de laatste fase van de campagne voor de Republikeinse voorverkiezingen in de Amerikaanse staat New Hampshire. Haley, voormalig ambassadeur bij de Verenigde Naties onder Trump, probeert aan te haken bij de ex-president na zijn overwinning afgelopen maandag bij de voorverkiezingen in de staat Iowa. Haar campagneteam publiceerde zaterdag een televisiespotje, met daarin de moeder van Otto Warmbier. Die Amerikaan stierf in 2017 nadat hij in Noord-Korea gevangen was genomen. Haley beschuldigde Trump er zaterdag van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un "liefdesbrieven" te hebben geschreven, ook nadat Warmbier was teruggevonden. Ze zei na de publicatie van het spotje tegen verslaggevers over de ex-president: "Hij is geobsedeerd door dit soort dictators." Ook trok zij Trumps mentale alertheid in twijfel. "Ik maak me zorgen, en ik bedoel daarmee niets denigrerends; maar als je te maken hebt met de druk van een presidentschap, dan kunnen we niet nóg iemand hebben van wie we ons afvragen of hij mentaal wel in staat is om dit te doen." Ze refereerde daarbij aan de twijfels die Trump zelf vaak uit over de mentale capaciteiten van de Democratische president Joe Biden, die 81 jaar oud is. Zelf is Trump 77 jaar. Ook Trump voerde eerder zijn verbale aanvallen op al op. Hij richt zich daarbij onder meer op Haley's Indiase roots. Zij is de dochter van immigranten uit dat Aziatische land. New Hampshire telt meer gematigde Republikeinen dan Iowa. Die worden mogelijk afgeschrikt door de meerdere rechtszaken waarin Trump is verwikkeld. Toch staat de ex-president ook in New Hampshire wel degelijk bovenaan in de peilingen. Daarin wordt hij gevolgd door Haley.