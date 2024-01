Egypte bouwt nieuwe hoofdstad: “Vooral project om te pronken met wolkenkrabbers”

Midden in de woestijn verrijst de nieuwe hoofdstad van Egypte. De eerste wolkenkrabbers staan er al. Volgens critici is het echter vooral een megalomaan project van de president om mee te pronken, terwijl de echte problemen van het land niet worden aangepakt.

De stad, waar al sinds 2015 aan wordt gebouwd, ligt slechts 50 kilometer ten oosten van Caïro. De officiële lezing is dat hij de huidige hoofdstad, die uit zijn voegen barst, moet ontlasten, maar weinig gewone Egyptenaren zullen de dure appartementen kunnen betalen. De bouw van de stad, die voorlopig New Administrative Capital (NAC) heet, kost zo'n 53 miljard euro.

Er wonen al 100.000 mensen en ook de meeste overheidsinstellingen staan er al. Twee jaar geleden is de grootste moskee van Afrika er geopend met plaats voor 100.000 moslims. Verder vind je er de grootste kathedraal van het Midden-Oosten en de hoogste toren van Afrika. Het ministerie van Defensie moet vier keer zo groot worden als het Pentagon. Kortom, alles in de stad wordt groot, groter, grootst.

Maar er is kritiek. Arabiste Anita Keizers vertelt aan RTL Nieuws: "Er worden veel nieuwe wegen aangelegd. Daar worden ook grapjes over gemaakt. Dat Egyptenaren van de een op de andere dag zien dat een nieuwe brug of weg is aangelegd. Maar mensen vragen zich tegelijk af waarom de oude wegen niet worden gerepareerd."

Volgens onderzoeker Mustafa Menshawy profiteert het leger bovendien flink. Het bedrijf dat zich bezighoudt met de bouw van de nieuwe stad is grotendeels in handen van het leger.

"De regering bouwt een nieuwe hoofdstad om te kunnen zeggen dat we een moderne staat zijn", zegt hoogleraar Stadsplanning Sameh El Alayli van de Universiteit van Caïro tegen de Wall Street Journal. "Maar in werkelijkheid is het een project om te pronken met wolkenkrabbers, in plaats van iets te doen aan de echte problemen van het land."