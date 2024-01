Jongeren vaker slachtoffer seksueeel grensoverschrijdend gedrag

Een groeiend aantal jongeren zegt ooit ongewenste aanrakingen of seks tegen hun wil te hebben ervaren. Afgelopen jaar stelde ruim de helft van de meiden (54 procent) en een op de vier jongens (23 procent) dat fysiek bij hen de grens is overschreden. Dat komt naar voren uit een nieuw onderzoek van kenniscentrum Rutgers en Soa Aids Nederland, genaamd Seks onder je 25e.

In 2017 zei nog 48 procent van de meiden en 18 procent van de jongens dat ze seksueel grensoverschrijdend gedrag hadden meegemaakt. Rutgers ziet dat in elk geval een op de tien jongeren niet altijd checkt of de ander ook seks wil. Wel zegt 94 procent van de jongeren dat ze altijd zeker weten dat de ander ook seks wil.

Het zijn niet de enige bevindingen van Rutgers en Soa Aids Nederland. Ze hebben grootschalig onderzoek gedaan naar de seksuele gezondheid van jongeren van 13 tot 25 jaar, samen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het CBS en GGD'en. Hierin zagen de onderzoekers wederom een "orgasmekloof", omdat meer jongens dan meiden zeggen klaar te komen. Ook bevestigt het onderzoek nogmaals dat anticonceptie- en condoomgebruik afnemen.

In het onderzoek waren ook wat lichtpuntjes. Steeds minder jongeren keuren het af als twee jongens elkaar zoenen op straat. Afgelopen jaar zei 24 procent van de jongens en 9 procent van de meiden dat ze negatief kijken naar zoenende jongens. Ruim tien jaar geleden ging het nog om meer dan de helft van de jongens en een kwart van de meiden.

Ook zeggen acht op de tien jongeren erg te genieten van seks. Concreet is dat bij jongens 85 procent en bij meiden 75 procent. Negen op de tien jongeren voelden zich fijn tijdens seks met hun laatste sekspartner. Meer meiden (62 procent) vinden het "oké" om seks te hebben zonder verliefd te zijn. In 2017 keurden zij dit vaker af dan jongens.