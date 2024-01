Een overzicht van verkeersboetes in 2024: Meer dan tien procent erbovenop

Iedereen weet dat je niet harder mag rijden dan de snelheidsborden aangeven, maar het is verleidelijk om af en toe het gaspedaal toch wat te diep in te drukken. Hetzelfde geldt voor de telefoon in de hand achter het stuur. Word je gepakt, dan zijn de boetes niet mals.

Rood licht

Sinds 1 januari 2024 zijn de verkeersboetes flink omhooggegaan, zo'n tien tot veertien procent erbovenop. Door rood rijden is nu 300 euro voor automobilisten, 120 euro voor fietsers en 210 euro voor bromfietsers. Ook als een auto stil blijft staan voor groen licht, kan dat de eigenaar 180 euro kosten.

Telefoon, onnodig links rijden of rechts inhalen

Je mag geen telefoon vasthouden tijdens het rijden. De boete hiervoor is in 2024 gestegen naar liefst 420 euro. Bromfietsers zijn 290 euro kwijt, en fietsers 160 euro. Onnodig links rijden op de snelweg of autowegen met meerdere rijstroken levert je mogelijk 270 euro boete op. En rechts inhalen kost 300 euro.

Administratiekosten

Vergeet ook niet de administratiekosten die per boete aan het bedrag worden toegevoegd door het CJIB. Het maakt niet uit hoe hoog de prent is; je moet telkens 9 euro extra lappen voor de bewezen diensten. Voor een lijst met boetes voor te hard rijden, verwijzen we je door naar TopGear Nederland. Hieronder staan de overige boetes per prijscategorie opgesomd:

Verkeersboetes in 2024 van 120 euro

Rotonde tegen de richting in rijden

Stilstaan op voetpad of fietspad met auto

Afslaan zonder richtingaanwijzer

Binnen vijf meter van kruispunt parkeren

Langs gele doorgetrokken streep parkeren

Dubbel parkeren

In het donker zonder licht rijden binnen bebouwde kom

Onnodig mistverlichting vóór voeren

Niet stoppen voor stopbord

Verkeersboetes van 180 euro

Een te ver versleten band

In het donker zonder licht rijden buiten bebouwde kom

Rijden met een onleesbaar kentekenbewijs

Rijden zonder APK

Met auto rijden op een voetpad

Stilstaan op kruispunt

Illegaal lichtsignalen geven

Onnodig mistverlichting achter voeren

Eenrichtingsweg verkeerde kant inrijden

Over de busbaan rijden

Verkeersboetes van 300 euro

Niet meewerken aan blaastest of speekseltest

Kruispunt blokkeren

Over verdrijvingsvlak rijden

Niet voorrang verlenen aan rechts

Geen voorrang verlenen aan tram

Onnodig op vluchtstrook stilstaan

Bus of tram inhalen aan de kant waar mensen op dat moment uitstappen

Onnodig geluid veroorzaken

Overige verkeersboetes in 2024

Parkeren op gehandicaptenplaats zonder aanleiding – 370 euro

Te luide uitlaat – 360 euro

Onvoldoende zicht via voor- en zijruiten – 490 euro

Niet goed gezekerde lading – 490 euro