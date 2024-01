Met dit supersimpele trucje werkt je deodorant wél 24 uur

Eerst de simpele methode:

Volgens een artikel van Marie Claire kan je deodorant langer werken door het 's nachts aan te brengen in plaats van 's ochtends. Dit komt doordat de zweetklieren 's ochtends super actief zijn en minder goed in staat zijn om de anti-transpirant te absorberen. Hierdoor werkt de formule van de deodorant minder lang 12. Het is echter belangrijk om te onthouden dat de meningen over de effectiviteit van deze truc verdeeld zijn.

Dan de ingewikkelde methode:

De meeste deodoranten bevatten aluminiumzout, dat de zweetklieren afsluit. Dit werkt goed om zweet te voorkomen, maar het kan ook irritatie veroorzaken. Bovendien is het niet bewezen dat deodoranten met een hogere concentratie aluminiumzout langer werken.

Een veel effectievere manier om je deodorant langer te laten werken, is door je oksels te scrubben voordat je deodorant aanbrengt. Dit verwijdert dode huidcellen en bacteriën, die zweetgeur kunnen veroorzaken.

Om je oksels te scrubben, kun je een scrubcrème of -gel gebruiken, of gewoon een beetje suiker of zout met water. Masseer de scrub zachtjes in je oksels en spoel hem daarna af met warm water.

Daarnaast is het belangrijk om je deodorant aan te brengen op schone en droge oksels. Zweet of olie kan de werking van deodorant verminderen.

Als je deze tips volgt, zul je merken dat je deodorant langer werkt en je oksels fris en schoon blijven.

Hier zijn de stappen om je deodorant 24 uur te laten werken:

Scrub je oksels met een scrubcrème, -gel, suiker of zout. Was je oksels met warm water en droog ze goed af. Breng deodorant aan op je oksels.

Je kunt dit trucje elke dag gebruiken om je deodorant langer te laten werken.